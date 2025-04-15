Мария Берлинская / © скриншот с видео

Реклама

Война России против Украины — это интро к Третьей мировой, нужно готовить своих людей.

Такое мнение высказала волонтер, ветеранка и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская на своем канале в Telegram.

«Наша война — это интро к Третьей Мировой. Я озвучивала это еще в 2022 году как высоко вероятную гипотезу. Теперь я в этом окончательно убеждена. Нужно будить и готовить своих людей по дням. Ибо времени остается все меньше. Без паники, спокойно и вдумчиво. Если хотим устоять в будущих потрясениях — нужно позаботиться о том, чтобы люди вокруг умели себя защитить, — подчеркнула ветеранка. — Ваша безопасность зависит от общего уровня подготовки в вашем племени».

Реклама

Берлинска советует позаботиться о том, чтобы 5-10 человек из ближайшего круга прошли такмед, научились стрелять, а главное, летать на дронах. Знали базовый OSINT, умели собрать FPV. Поскольку это то, что спасает жизнь.

«Битвы будут между народами, насчитывающими сотни миллионов. А нас всего 25-30 миллионов. Мы достаточно небольшое племя на этой планете. Спокойная и вдумчивая подготовка к Третьей Мировой увеличит наши шансы выстоять», — резюмировала Берлинская.

Напомним, Третья мировая война неизбежна и предположительно начнется в течение следующих 10 лет. Новый опрос 357 политических экспертов оценил будущее человечества, причем четверо из 10 экспертов (40,5%) сказали, что большая война с участием таких государств, как США, Китай или Россия, разразится в 2035 году.