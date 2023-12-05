"Наша задача – улучшить жизнь человека": Жолнович объяснила заявление о "выходе из зоны комфорта"

По своей природе люди тянутся к понятным и стабильным условиям, даже если они неудобны. А задача Минсоцполитики – улучшать их жизнь.

Об этом сказала министр соцполитики Украины Оксана Жолнович в эфире "Эспрессо".

У каждого своя "зона комфорта"

Как отмечает Жолнович, "зона комфорта" для каждого своя. Однако все мы тяготеем к привычному.

"Если вы читали Виктора Франкла "Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере", то знаете, что даже в концлагерях люди создавали себе условные зоны комфорта. И когда их наконец-то увольняли, они не верили в это и не понимали, что с этой свободой делать. То есть люди тянутся к понятным и стабильным условиям, даже если они неудобны. А наша задача – улучшить жизнь человека, вывести его из этого состояния, стимулировать к изменениям", – сказала глава Минсоцполитики.

Другой пример – эвакуация людей из зоны боевых действий. В Украине этот процесс часто дается очень сложно.

"Они в ужасных условиях: под постоянными обстрелами, с риском погибнуть. Но если человек не понимает, куда его перевезут, где он будет жить, какие там будут условия, то он выбирает эти понятные страшные условия под обстрелами. Это его условная зона комфорта", – объяснила министерша.

Жолнович отмечает: нужно развиваться и расти. Потому что нет ничего хуже стабильной мизерной зарплаты или помощи.

"Человек держится за эти выплаты и боится их потерять вместо того, чтобы увидеть другой горизонт и другую лучшую жизнь", – акцентирует он.

Как отмечает министерша, именно система социальных услуг может человека вывести из такого стабильно плохого состояния. К примеру, есть конкретное лицо, получающее пенсию по инвалидности 2500 грн, находится дома, не имеет социализации. Ему говорят: "Давай мы тебе поможем: найдем работу, познакомим с коллективом, научим, будем тебя поддерживать три первых месяца на рабочем месте, чтобы тебе не было так страшно. И ты сможешь получать 5-10 тысяч в месяц, у тебя будет круг общение".

Да, работодатель получит дотацию, человек больше денег, а самое главное – общение. От этого все выиграют.

Кроме того, добавляет министерша, разработанное цифровое решение, чтобы отслеживать каждый такой случай. Человека нужно вести, поддерживать его и видеть, если на каком-то этапе возникает проблема.

"Потому что этапов таких может быть много: центр соцслужб, центр занятости, психосоциальные услуги. И мы должны проконтролировать, что человек вышел с нашей помощью из своих сложных жизненных обстоятельств", — подытожила Жолнович.

Напомним, министерша социальной политики Оксана Жолнович заявила: для того, чтобы Украина была успешным государством через 10 лет, сегодня необходимо не раздувать действующее количество социальных выплат, а побуждать людей развиваться и идти "в свободное плавание".

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