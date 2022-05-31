"Наша задача – всех пленных, без исключения, живыми вернуть домой" — Данилов

В СНБО не разглашают точных данных о том, сколько украинцев находится в плену у оккупантов.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Украина делает все возможное, чтобы освободить и вернуть домой всех пленных.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Что касается наших пленных, мы осознаем, что любые условия, кроме родного дома, не являются для них комфортными. Наша задача – всех, без исключения, вернуть домой, вернуть живыми для того, чтобы они как можно скорее могли увидеть свои семьи, детей. Но это очень сложный процесс, который зависит от многих факторов. Поэтому у нас есть негласная договоренность, что мы не комментируем эти вещи, потому что они чувствительные. От того или иного слова может зависеть жизнь человека", — сказал Данилов.

На вопрос журналистов о точном количестве наших пленных и россиян Алексей Данилов сказал, что ориентировочное количество у них есть, но любое разглашение таких данных некорректно.

Напомним, что Данилов рассказал о принудительной депортации украинцев из оккупированных регионов.

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