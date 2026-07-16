Ермолаев впервые вышел с заявлением после покушения на себя: вспомнил ГУР и обратился к Зеленскому

Вадим Ермолаев

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Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при покушении в Монако, впервые высказался об этом.

Об этом говорится в письме Ермолаева, переданном через украинскую юридическую фирму Dynasty Law & Investment, которое цитирует издание Nice-Matin.

В частности, Ермолаев осудил жестокость покушения на себя и своих близких.

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«Они совершили атаку, потому что их целью было убить всех нас троих, независимо от возраста или пола», — цитирует издание.

Бизнесмен указал, что на основе предоставленной информации считает, что к покушению причастны офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины и «что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но и привлекает офицеров ГУР, некоторые из которых, как считается, близки нынешнему или бывшему руководству службы».

В то же время, он выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому «за его личное внимание к этому делу и за уже оказанную помощь».

«Моя партнер, Анна, получила чрезвычайно тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелую травму. Я сейчас нахожусь в отделении интенсивной терапии и только начинаю длительное выздоровление. Наше выживание — это не что иное, как чудо», — написал он.

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Покушение на Ермолаева в Монако — что известно

Вечером, 29 июня, в жилом доме в Монако раздался мощный взрыв. Пострадали три человека, включая бизнесмена Вадима Ермолаева.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ Ермолаев не проживал в Украине. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева в Монако. Речь шла о 39-летней украинке Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск из-за взрыва.

Следователи установили, что по возвращении в Украину она общалась со своей семьей и двумя мужчинами: экс-правоохранителем и действующим сотрудником Главного управления разведки.

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Обоим вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве. По данным прокуратуры, один из фигурантов рассказал об убийстве женщины и заявил о причастности к нему другого подозреваемого. На основании его показаний правоохранители провели следственный эксперимент и установили место, где находилось тело погибшей.

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