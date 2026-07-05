ДТП в Винницкой области Фото Юлия Павлюк

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Депутат Винницкого городского совета и руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Вместе с ним в автомобиле находился ребенок. Несмотря на сильный удар, все остались в живых.

Об этом Павлюк написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в их микроавтобус сзади врезался 45-тонный грузовик. Основной удар принял на себя автомобиль, ранее использовавшийся во время встреч украинских военных, освобожденных из российского плена.

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Депутат Юлия Павлюк вместе с ребенком пережила ДТП Фото Юлия Павлюк

«Мы все живы! Спасибо моим родным и близким за поддержку. Спасибо медикам и полиции. Спасибо людям, которые были в этот момент рядом со мной и моим ребенком. Лечимся, все будет хорошо! Жизнь человека — самая большая ценность», — написала Павлюк.

Депутат Юлия Павлюк вместе с ребенком пережила ДТП Фото Юлия Павлюк

Она отметила, что микроавтобус, ставший символом встреч украинских защитников по возвращении из плена, больше не подлежит восстановлению.

«Больше с нами нет нашего буса, который встречал всех наших Героев. Сегодня и он — Герой. Принял на себя удар 45-тонной фуры, которая догнала нас сзади. Слава Богу, главное, что все живы», — подчеркнула депутат.

Павлюк также поблагодарила всех, кто помогал после аварии, и призналась, что это событие заставило его еще больше ценить жизнь.

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«Я уверена, еще увереннее, чем когда-либо, — моя миссия на этой планете не закончена. Если Вселенная дает нам второй шанс, мы не должны ее упустить. Берегите себя», — обратилась она.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и выясняют причины аварии.

Юлия Павлюк возглавляет Центральный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, является депутатом Винницкого городского совета, советницей председателя Винницкого областного совета и соучредителем благотворительного фонда «Стратегия Возрождения Украины»

Напомним, на Волыни произошло смертельное ДТП. Были погибшие и многие пострадавшие. Речь идет о смертельном ДТП в Ковельском районе.

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