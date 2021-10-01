Нашел без сознания на полу: под Днепром полицейский вынес из огня двоих человек

Полицейский подтянул людей к окну и передвигал на улицу.
В Днепропетровской области сотрудник полиции спас жизнь двоих человек, которые едва не сгорели в собственном доме.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Событие произошло в одном из сел Каменского района Днепропетровской области. Занялся частный дом, а соседи вызвали спасателей и позвонили к своему участковому офицеру Александру Руденко.
Тот первым прибыл на место происшествия, и не колеблясь, зашел в охваченное огнем здание, чтобы проверить, нет ли там людей. Там на полу он обнаружил без сознания мужчину и женщину. Полицейский поочередно подтягивал их к окну, где их забирали соседи.
Затем люди вместе с чрезвычайниками потушили пожар.
Пострадавших немедленно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что Херсоне на ул. Филиппа Орлика неравнодушен таксист спас 39-летнюю женщину и ее 6-летнего сына, которые едва не сгорели заживо в квартире.