Нашел на огороде: в Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете

В Харьковской области 70-летний житель получил увечье после того, как поднял неизвестный предмет на собственном огороде.

В селе Снежковка Оскольского общества на Харьковщине в руках пенсионера взорвался неизвестный предмет. Инцидент произошел 19 мая.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Событие случилось, когда 70-летний мужчина, возясь на своем огороде, поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался прямо в его руках. В результате взрыва мужчина остался без пальца", — говорится в сообщении.

В результате инцидента в ГСЧС обратились к гражданам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

"Несоблюдение правил безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под враждебной оккупацией", — отметили чрезвычайники.

Минная опасность в Украине

Ранее, 12 апреля, вблизи Тягинки Херсонской области двое мирных жителей взорвались на мине. Они нашли взрывоопасный предмет в карьере возле села. Один мужчина погиб, второй – получил тяжелые травмы.

Аналогичная ситуация произошла и в Харьковской области. Там двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Несчастные случаи были зафиксированы в Изюмском районе.

Трагический случай произошел и на севере Ровенской области. Тракторист, проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждение о заминировании территории, заехал на поле.

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