Нашел под водой и вытащил на берег: в курортном Бердянске отец спас 9-летнего сына

Нашел под водой и вытащил на берег: в курортном Бердянске отец спас 9-летнего сына

Мужчина увидел отсутствие ребенка в море и стал его искать.

В Бердянске Запорожской области в море во время отдыха едва не утонул ребенок. 9-летнего мальчика из воды спас отец.

Об этом сообщают в пресслужбе ГСЧС в Запорожской области.

Так, вчера, 8 августа в 17:10 на одном из пляжей Бердянска произошел несчастный случай. Под воду ушел 9-летний мальчик.

"По словам очевидцев, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из поля зрения. Отец сразу заметил исчезновения ребенка и начал искать сына и нашел его под водой. Вытащив ребенка, мужчина передал 9-летнего мальчика врачам скорой. Спасенного жителя города Павлоград Днепропетровской области госпитализировали в больницу ", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области обратились к гражданам с просьбой быть осторожными и соблюдать правила безопасности поведения на водных объектах, чтобы не допустить трагедии.

Напомним, что в Днепре во время отдыха в аквапарке утонул 9-летний мальчик. Спасти ребенка пытались медики, прибывшие на место происшествия, однако запустить сердце ребенка им так и не удалось.

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