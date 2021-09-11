Нашел связь между ожирением политиков и коррупцией: ученый из Украины получил Шнобелевскую премию

Ученый считает, чем больше коррупция в странах, тем толще чиновники.

Украинский ученый Павел Блавацкий получил Шнобелевскую премию по экономике за исследования "Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах".

Об этом сообщается на сайте премии.

Преподаватель французской школы бизнеса Монпелье, профессор и украинский ученый Павел Блавацкий получил премию за 2021 за свое исследование о том, как уровень коррупции и уровень ожирения коррелируются между собой.

Главацкий исследовал фотографии 299 чиновников и политиков из нескольких постсоветских стран и пришел к выводу, что существует корреляция между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International. То есть, чем больше коррупция в странах, тем толще чиновники.

"Согласно расчетным индексом массы тела, 96 из 299 министров (32%) имеют тяжелую степень ожирения (расчетный индекс массы тела между 35 и 40). В частности, по оценкам, 13 из 24 министров Узбекистана (54%), 8 из 18 министров Таджикистана (44%) и 10 из 24 министров Украины (42%) имеют тяжелую степень ожирения. Еще 13 из 299 министров в нашем наборе данных (4%) страдают страдают сверхтяжелым степенью ожирением (расчетный индекс массы тела превышает 40). в частности, по оценкам, 3 из 20 министров Казахстана (15%) и 2 из 24 министров Украины (8%) имеют очень сильное ожирение. по оценкам, только 10 из 299 министров в нашем наборе данных (3%) имеют нормальный вес (индекс массы тела от 18,5 до 25). в частности, правительства Азербайджана, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины и Узбекистана имеют по одному министру с расчетной нормальным весом ", — говорится в результатах исследования.

Сам ученый родом из Львова, ранее преподавал во Львовском Национальном университете имени Ивана Франка, затем работал в Швейцарии, Австралии и Австрии.

Напомним, что в американском Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию. Так, в области биологии премию вручили за исследования кото-человеческих коммуникаций. Приз мира достался за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

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