Нашел в сарае: в Одесской области в руках ребенка взорвался неизвестный предмет

Нашел в сарае: в Одесской области в руках ребенка взорвался неизвестный предмет

Мальчика с травмами доставили в больницу.

В Болграде (Одесская область) 13-летний парень получил травму после взрыва неизвестного устройства. Его доставили в больницу.

Об этом пишет местное издание "Бессарабия INFORM".

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Медики, осмотревшие подростка, вызвали сотрудников полиции, поскольку повреждения свидетельствовали, что в руках парня взорвалось неизвестное устройство.

По информации генерального директора КНП "Болградская ЦРБ" Виктора Дишли, пострадавшему оказали первую помощь. У мальчика сильно повреждена кисть руки, поэтому его отправили в Одесскую областную детскую больницу. Операцию провели хирурги военного госпиталя, специализирующиеся на таких травмах.

Что за устройство взорвалось в руке мальчика, сегодня выясняют сотрудники Болградского отделения полиции.

По информации начальника Болградского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области, полковника Романа Галкина, это однозначно не граната, потому что в таком случае мальчика уже не было бы в живых. Он отметил, что это было не металлическое взрывное устройство – возможно, мощная петарда или взрывной пакет. Мальчик нашел его дома в сарае. Что это за предмет – родители ребенка не знают.

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Напомним, в Ивано-Франковске 21-летнему подрывнику оторвало часть руки.

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