Нашествие божьих коровок в Украине: почему в этом году их очень много
Влажные весенние условия спровоцировали вспышку тлей, что привело к буму численности божьих коровок в Украине.
В Украине в этом году наблюдается неожиданное нашествие божьих коровок. Это явление имеет естественное объяснение.
Об этом сообщил энтомолог Национального природного парка «Тузловские лиманы» Евгений Халаим.
«Нашествие насекомых всегда обусловлено определенными факторами: либо погодными условиями, либо естественным механизмом „хищник-жертва“, — отмечает Халаим. — Божья коровка — местный вид, они не вредят растениям, в отличие от саранчи».
Эксперт пояснил, что нынешний бум божьих коровок повлекло за собой активное размножение тлей из-за влажной весны.
«Численность тлей резко возросла, и божьи коровки сразу стали ими питаться. Это естественный механизм „хищник-жертва“», — подчеркнул Халаим.
По его словам, раньше божьих коровок специально выращивали и сбрасывали с самолетов для борьбы с вредителями, но сейчас такой потребности нет.
«Теперь природа справляется сама», — добавил ученый.
Напомним, этномолог также рассказал, что в Украине В этом году резко уменьшилось количество колорадского жука — главного вредителя картофеля и других пасленовых культур.
Этому способствовали климатические условия и изменения в сельском хозяйстве.
Колорадский жук быстро приспосабливается к химическим препаратам, и через несколько лет способен выработать устойчивость к новому инсектициду. В то же время у него почти нет естественных врагов, ведь насекомое неприятно по вкусу большинства хищников.