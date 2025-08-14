Нашествие божьих коровок в Украине: почему в этом году их очень много

Божья коровка / © Pexels

Реклама

В Украине в этом году наблюдается неожиданное нашествие божьих коровок. Это явление имеет естественное объяснение.

Об этом сообщил энтомолог Национального природного парка «Тузловские лиманы» Евгений Халаим.

«Нашествие насекомых всегда обусловлено определенными факторами: либо погодными условиями, либо естественным механизмом „хищник-жертва“, — отмечает Халаим. — Божья коровка — местный вид, они не вредят растениям, в отличие от саранчи».

Реклама

Эксперт пояснил, что нынешний бум божьих коровок повлекло за собой активное размножение тлей из-за влажной весны.

«Численность тлей резко возросла, и божьи коровки сразу стали ими питаться. Это естественный механизм „хищник-жертва“», — подчеркнул Халаим.

По его словам, раньше божьих коровок специально выращивали и сбрасывали с самолетов для борьбы с вредителями, но сейчас такой потребности нет.

«Теперь природа справляется сама», — добавил ученый.

Реклама

Напомним, этномолог также рассказал, что в Украине В этом году резко уменьшилось количество колорадского жука — главного вредителя картофеля и других пасленовых культур.

Этому способствовали климатические условия и изменения в сельском хозяйстве.

Колорадский жук быстро приспосабливается к химическим препаратам, и через несколько лет способен выработать устойчивость к новому инсектициду. В то же время у него почти нет естественных врагов, ведь насекомое неприятно по вкусу большинства хищников.