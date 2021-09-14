Нашествие черепах в Запорожье: у пресмыкающихся в парке произошел бэби бум

Несколько красноухих черепах запустили в водоем Вознесеновского парка еще в 2009 году.
В Запорожье зафиксировали нашествие черепах. Огромную колонию "тортилла" сняли посетители центрального парка отдыха, а видео выложили в Сети.
Об этом рассказывают в сюжете ТСН.Ранок.
Несколько красноухих черепах запустили в водоем Вознесеновского парка еще после его реконструкции — в 2009-м. Очевидно, животным там понравилось. Они активно спаривались, а в этом году у них произошел настоящий бэби-бум. И теперь и взрослые, и дети черепахи плавают в поисках пищи и греются в лучах осеннего солнца.
Зоологи говорят: родина красноухих черепах — Северная Америка. Они способны переносить низкие температуры, поэтому могут расселиться по всей Европе. Когда столбики термометров опустятся до минус 10 градусов — черепахи упадут в спячку.
Напомним, что в Запорожье в одном из местных прудов поселились десятки черепах. Такого количества пресмыкающихся здесь еще не видели.