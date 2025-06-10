Нашествие гигантов: в Украине массово появляются самые большие осы Европы

Сколия. Фото: Государственная экологическая инспекция в Черниговской области

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В последнее время в Днепре и на севере Черниговщины активно замечают гигантских сколий, что вызвало беспокойство среди населения. Эти насекомые, одни из крупнейших ос в Европе, привлекают внимание своим размером — до 45 мм в длину, черным блестящим телом с желтыми пятнами и рыжевато-оранжевыми крыльями.

В комментарии «Главкому» доцент кафедры географии Днепровского национального университета Вадим Манюк, объяснил причины их появления и заверил в их безопасности для человека.

Информация об обнаружении сколий в центре Днепра появилась на Facebook-странице «Насекомые Украины», где пользователи делились фотографиями и обсуждали увиденных насекомых. Государственная экологическая инспекция в Черниговской области также подтвердила появление сколий на севере региона.

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По данным экологической инспекции, сколия является одной из крупнейших ос в Европе, длина ее тела может достигать 26-45 мм. Она имеет характерное черное блестящее тело с желтыми пятнами на груди и рыжевато-оранжевые крылья, что служит защитным механизмом от хищников. Взрослые особи (имаго) активны с середины мая до августа и питаются нектаром цветов, преимущественно сложноцветных растений.

Эксперт подтвердил рост численности сколий в Днепре.

«Раньше в Днепре встречали, а теперь, на мой взгляд, они появляются чаще. Есть объяснение почему. Например, в городе сейчас много деревьев или остатков деревьев, которые спилили, но пеньки остались. Коммунальные службы срезают деревья, верхнюю часть вывозят, а нижняя часть остается в земле», — отметил Манюк.

В личиночной стадии сколии являются паразитами: самка откладывает яйцо на парализованную личинку жука-носорога или других крупных пластинчатоусых жуков, которых она находит в почве или компостных кучах. Личинка сколии развивается, питаясь телом жертвы, зимует в коконе в почве и превращается в куколку весной.

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Манюк отмечает, что сколии не опасны для человека. Их вид является лишь защитным механизмом. Укусы возможны только в случае провокации, при этом яд этих ос значительно слабее, чем у обычных. Хотя этот вид считается редким, его численность может расти вблизи животноводческих ферм.

Доцент также отметил, что подобные тенденции распространения насекомых наблюдаются и в других городах Украины. Изменения климата приводят к тому, что виды, типичные для южных регионов, продвигаются на север. Это касается не только насекомых, но и других представителей фауны, таких как ежи, лисы и соколы, которые все чаще появляются в городской среде. По оценке Манюка, за последние пять лет количество сколий в Днепре выросло вдвое на километр маршрута

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