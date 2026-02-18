Нашествие лебедей на Прикарпатье: возле Коломыи заметили редкого гостя (фото)

Под Коломыей зимует необычный для Прикарпатья вид лебедя. / © informator.ua

На реке Прут близ Коломыи поселилась большая стая лебедей, среди которых орнитологи-любители заметили редкого для Прикарпатья гостя — лебедя-кликуна.

Об этом сообщает информатор Коломыя.

Из-за сильных морозов большинство местных водоемов замерзло. Поэтому сотни птиц сгруппировались на открытом участке реки под мостом в селе Корныч. Этот вид лебедя обычно выбирает для зимования Азовско-Черноморское побережье, а на западе Украины возникает лишь эпизодически во время миграций.

Лебедь-кликун находится под защитой Бернской конвенции. В отличие от привычного для местных жителей лебедя-шипуна, эта птица имеет прямую шею и характерный желто-черный клюв, где желтый цвет доходит почти до ноздрей. Увидеть редкую птицу и ее сородичей можно всего в 15 минутах езды от Коломыи.

Местные экологи призывают жителей, планирующих посетить лебедей, соблюдать правила подкормки. Птицам категорически запрещено давать хлеб, поскольку он вредит их здоровью. Вместо этого специалисты советуют приносить разнообразное зерно, которое поможет пернатым пережить низкие температуры и нехватку природного корма.

