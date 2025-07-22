Нашествие лягушек на Днепропетровщине: биологи объяснили, что происходит

Нашествие лягушек / © AP

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В Никополе Днепропетровской области, который регулярно страдает от российских обстрелов, местные жители заметили массовое появление земляных лягушек после дождя. Группы амфибий появлялись на тротуарах, дорогах и в зеленых зонах, вызвав активное обсуждение в соцсетях.

Об этом сообщило издание kamianske.city.

Как объясняют специалисты, это типичный природный процесс для влажного сезона. Земляные лягушки (лат. Bufo bufo) ведут ночной образ жизни, но во время повышенной влажности становятся чрезвычайно активными. В такие периоды они перемещаются в поисках пищи или мест для размножения, что и вызывает их появление в пределах населенных пунктов.

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Биологи отмечают: эти земноводные являются важными регуляторами экосистемы. Они уничтожают большое количество вредных насекомых, в частности комаров, слизней и личинок. По подсчетам, одна взрослая лягушка способна за ночь съесть более полусотни насекомых.

По данным Государственной экологической инспекции, в Днепропетровской области распространены несколько видов земноводных, в частности жаба обыкновенная, лягушка озерная и квакша. Все они безопасны для людей и, наоборот, свидетельствуют о стабильном экологическом состоянии, даже несмотря на войну и поврежденную инфраструктуру.

Экологи призывают не мешать естественной миграции лягушек и воздержаться от использования химикатов вблизи зеленых зон, чтобы не навредить животным.

Подобные явления уже фиксировались в разных регионах Украины. В 2023 году массовые выходы лягушек наблюдали на Полтавщине, Черниговщине и Винницкой области. Эксперты подчеркивают: это сезонное явление и никакой угрозы не несет.

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Напомним, недавно на Днепропетровщине зафиксировали распространение саранчи, которая уже поразила посевы в других регионах. Насекомые угрожают урожаю из-за засушливой погоды.