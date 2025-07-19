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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Нашествие саранчи: гигантские тучи насекомых атакуют Запорожье

Эксперты называют причиной распространения саранчи засушливое лето и отсутствие обработки почв из-за войны.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
саранча

Сарана / © Getty Images

В Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи, которая добралась до областного центра, вероятно, с территории пересохшего Каховского водохранилища.

Со вчерашнего дня, 18 июля, в соцсетях жители публикуют видео из разных районов города, на которых видно тучи этих насекомых.

Ранее очаг насекомых-вредителей обнаружили на территории Кушугумской громады — в поселках Кушугум (район Осетровки) и Малокатериновка, расположенных недалеко от областного центра.

Однако теперь саранча появилась в пределах города Запорожье.

Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области называют причиной распространения саранчи засушливое лето и отсутствие обработки почв из-за войны.

В таких условиях саранчовые быстро размножаются и мигрируют на большие расстояния. Особенно уязвимы к поражению не обработанные участки.

Также утверждается, что тучи этих насекомых распространяются с территории высохшего Каховского водохранилища. Пока существовал этот водоем климат на Запорожье был менее засушливым.

Жителей общины призывают обрабатывать собственные приусадебные участки и дворы инсектицидными препаратами.

Эксперты напоминают, что обработки необходимо проводить в тихую, безветренную погоду, утром или вечером, препаратами, разрешенными в Украине.

Саранча ест листья, стебли и цветы растений. Во время массовой миграции могут быть уничтожены все насаждения в кратчайшие сроки, потери урожая могут составлять от 25 до 100 процентов.

Саранча может активно перелетать на несколько километров, в случае ветреной погоды переносится на большие расстояния. Основные «резервуары» популяции вредителя — в пойменных лугах в дельтах рек.

Напомним, с понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.

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