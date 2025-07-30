Сарана / © Getty Images

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Пока аграрии ищут способы уберечь поля от нашествия саранчи, природа уже имеет собственное решение. Как оказалось, в Украине немало птиц, активно уничтожающих опасного вредителя. И главная роль в этой борьбе принадлежит белому аисту.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Виталий Грищенко.

«Одно из важнейших мест в перечне „сараноидов“ занимает белый аист. В языках некоторых африканских народов, где саранча является постоянной бедой, его так и называют „пожиратель саранчи“, — написал ученый.

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По его словам, аист действительно любит прямокрылых насекомых — в частности кузнечиков, сверчков, медведок и саранча. Этот рацион делает птицу естественным санитаром сельскохозяйственных угодий.

Более того, упоминания о том, как аисты массово уничтожают саранчу, можно найти не только в фольклоре, но и в научной и популярной литературе. Подобные случаи фиксировались в Украине, странах Европы и Африки. И всюду аисты выполняли одну и ту же функцию — сдерживали взрывной рост популяции вредных насекомых.

Ученый предполагает, что именно такая природная функция птицы могла повлиять на формирование его положительного образа в культуре. Возможно, именно благодаря этому аисту стали считать символом добра, семьи, а у некоторых народов — и священной птицей.

Кроме аистов, активное участие в уничтожении саранчи принимают и другие птицы — воробьи, скворцы, некоторые виды хищных. Они не только питаются насекомыми, но и кормят ими птенцов, тем самым уменьшая количество вредителей в природе.

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На фоне изменения климата и активного размножения саранчи в некоторых регионах роль природного баланса и экосистемных цепей выходит на первый план. И аист — не просто приносящая весну птица, а настоящий охранник плодородия украинских полей.

Напомним, на юге Украины фиксируют массовое нашествие саранчи. В Запорожской области уже поражены тысячи гектаров, а насекомые стремительно распространяются — их замечают в Херсонской, Одесской, Днепропетровской областях.

В соцсетях появляются многочисленные фото и видео облаков саранчи. В Госпотребслужбе подтверждают: это перелетная азиатская саранча, а не египетская или марокканская. Этот вид по-прежнему встречался в Украине, но не собирался в такие огромные стаи. Причину специалисты видят в изменении климата — теплые зимы, засушливые годы и осушение водоемов создали идеальные условия для активного размножения этих насекомых.

Несмотря на визуальную угрозу, по словам представителей Госпотребслужбы, урожаю пока ничего не угрожает. Сарана преимущественно питается тростником и дикорастущей растительностью, а большинство культур уже собрано. Овощи типа картофеля или томатов вредители не едят — эти растения для них токсичны.

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