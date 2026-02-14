Нашествие шакалов в Украине: эксперт рассказал, когда хищники становятся смертельно опасными

Шакалы

В последние годы в Украине наблюдается тенденция к изменению ареала обитания диких животных. В частности, шакалы, ранее распространенные преимущественно в южных и восточных степях, теперь все чаще появляются в центральных областях и даже на Прикарпатье.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал кандидат биологических наук, соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка Николай Роженко.

По словам ученого, распространенные слухи о том, что шакалы целенаправленно охотятся на людей, значительно преувеличены. В обычном состоянии это животное пытается избегать контакта с человеком. Однако существует одно условие, при котором хищник становится смертельно опасным.

«Единственная опасность от шакалов — это когда он будет болен бешенством. Тогда его поведение становится неадекватным абсолютно: он бросается на домашних животных, может броситься на человека. Вот в этот момент он очень опасен», — подчеркнул Николай Роженко.

Бешенство — это неизлечимое вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Поэтому при встрече с животным, которое ведет себя неестественно смело или агрессивно, необходимо срочно покинуть место встречи и сообщить соответствующие службы.

Какая угроза для сельского хозяйства

Если для человека здоровый шакал не представляет прямой угрозы, то для домашнего хозяйства он может стать настоящим бедствием. Хищники часто подходят к деревням в поисках легкой добычи.

В зоне риска находятся:

Домашняя птица (куры, гуси, утки).

Молодняк крупного и мелкого рогатого скота.

Эксперт привел пример Белгород-Днестровского района, где фиксировались случаи нападений на домашних животных.

«В весенний период они представляют опасность для малышей: от коров, овец, свиней. На коров они не нападут, а на телят, которые им по зубам могут. Я видел визуально, как они напали на диких свиней, поросят», — отметил биолог.

Миграция шакалов в глубь страны и западнее связана с изменениями климата и поиском новых кормовых баз. Животные адаптируются к новым условиям, занимая экологические ниши вблизи человеческих поселений.

Специалист советует жителям сел усиливать защиту хозяйственных дворов, особенно в ночное время, и следить за поведением диких животных, появляющихся в окрестностях.

