Нашествие циклонов "разрывает" Украину: синоптики предупредили, где будет опасно, а куда придет лето

После нетипичной для нашего региона жары погодные условия в Украине начинают изменяться кардинально. На смену теплому воздуху из районов Пакистана приходит ощутимая прохлада. Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье, 24 мая, страну разделят два погодных фронта: одни регионы будут наслаждаться сухим солнцем, а другие будут страдать от гроз.

Как отмечает синоптик Виталий Постригань, в настоящее время атмосфера находится в состоянии перестройки. В то время, как крупные европейские города сталкиваются с аномальной жарой, Украина окажется под влиянием балтийского воздуха.

«Европейские столицы — Лондон, Париж и Мадрид — готовятся к жарким 33-35 градусам благодаря мощному „тепловому куполу“. Тепловой купол — это мощный и малоподвижный антициклон, длительно держащий горячий воздух над одной территорией. А Украина в это время будет в балтийской свежести», — объясняет Постригань.

В воскресенье, 24 мая, масштабный блокирующий антициклон Zeno стабилизирует погоду, усилив поступление свежего воздуха.

По предварительным прогнозам метеоролога, уже на следующей рабочей неделе активные северные циклоны приведут к дальнейшему понижению температуры еще на 3-5 градусов.

«При такой перестройке атмосферы может показаться, что май с апрелем поменялись местами», — отмечает эксперт.

Где ждать удар стихии

По данным Украинского гидрометцентра, 24 мая на части территории страны ожидаются опасные метеорологические явления.

Официально объявлен I (желтый) уровень опасности на юго-востоке страны и Харьковщине из-за мощных грозов днем. Метеорологи отдельно предупреждают, что подобные погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Синоптикиня Наталья Диденко также подтверждает это контрастное разделение Украины:

«В воскресенье значительная часть территории Украины окажется в сухой солнечной погоде — запад, север, большинство центра. Дожди с грозами пройдут в восточных областях, на Днепропетровщине, в южной части (на Одесщине меньше осадков)».

Прогноз погоды по регионам на 24 мая.

Киев и Киевщина: в столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит 11-16 градусов тепла, днем — 21-26 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 13-15 градусов, а днем комфортные 23-25 градусов.

Львов и область: западная Украина будет под влиянием восточной периферии антициклона. Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура по области опустится до 6-11 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Во Львове ночью 8-10 градусов, днем — 24-26 градусов.

Одесса и Юг: гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в Одесской области существенных осадков не предполагается, однако будет ветрено (северный ветер 9-14 м/с). Ночью по области ожидается 12-17 градусов, днем — 23-28 градусов. В самой Одессе ночью 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. Температура морской воды удобна для мая — 17-18 градусов. В целом по югу (в частности, на Николаевщине) ночью возможны местами кратковременные дожди.

Харьков и Восток: харьковщина окажется в эпицентре нестабильности. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 13-18 градусов, днем 21-26 градусов. В Харькове кратковременный дождь пройдет в основном ночью, а днем столбики термометров покажут 24-26 градусов. Следующие дни в регионе принесут дальнейшее понижение температуры и порывы ветра до 15-20 м/с.

Днепр и область: в Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий и опасные явления. По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, ночью пройдет небольшой дождь, а днем предполагается кратковременный ливень с грозой. В отдельных районах области возможно выпадение града. Ветер северный, 7-12 м/с, однако во время грозы вероятны шквальные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 12-17 градусов, днем — 21-26 градусов. В городе Днепр столбики термометров ночью покажут 14-16 градусов, днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

