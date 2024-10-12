"Наши бойцы снова становятся перед вызовами": военный эксперт о тактике россиян во время битвы за Торецк

Россияне используют тактику, наработанную еще во время Первой и Второй чеченской войны.

Российские военные во время боев за Торец Донецкой области применяют старую тактику – КАБами и артиллерией уничтожают город.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.

"…оккупанты вернулись к старой тактике, которая была наработана еще во время Первой и Второй чеченской войны. В частности, сначала активное применение КАБов и артиллерии для того, чтобы гарантированно уничтожить любое здание в городе. Итак, наши войска снова становятся перед вызовами", – объяснил Селезнев.

По словам эксперта, фактор ресурсов играет определяющую роль в боях за город.

"С одной стороны, я понимаю, что современная военная наука говорит о том, что ведение боевых действий в городской застройке является одним из самых сложных. В этих реалиях наступающая армия терпит потери. Впрочем, сейчас мы можем утверждать, что враг все же имеет продвижение в Торецке. При таких условиях враг готов идти на большие потери, а вместо этого иметь продвижение на этом участке фронта.

Напомним, руководитель Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал, кто сейчас контролирует Торецк.

Читайте также: