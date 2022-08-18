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Наши герои: во Львовской области Зеленский посетил в больнице раненых военных (фото)

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Наши герои: во Львовской области Зеленский посетил в больнице раненых военных (фото)

Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов, где состоится встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Впрочем, только одной официальной встречей с мировыми политиками визит президента не обойдется. Владимир Зеленский во Львовской области посетил медицинское учреждение, где лечат раненых украинских военных.

Президент поделился фотографиями на своей странице в Instagram.

"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: Россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю", — говорится в сообщении Зеленского.

© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
© https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, прибыл во Львов. В Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главной темой визита Гутерреша   станет реализация сделок по экспорту украинского продовольствия. Кстати, Гутерреш за одним столом встретится с Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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