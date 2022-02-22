"Наши границы надежно защищены" – Зеленский ответил на решение Путина признать ОРДЛО

Зеленский заверил, что Украина не поддается и не поддастся никаким провокациям РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию ситуации, связанной с военным конфликтом на ОРДЛО.

Об этом он сказал в видео, опубликованном на официальном Ютуб-канале Офиса президента.

Зеленский заверил, что Украина не поддается и не поддастся никаким провокациям Российской Федерации. Он подчеркнул, что нас продолжают твердо поддерживать международные партнеры и союзники.

"Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не подвергаемся любым провокациям. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. Согласно статье 51 устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора", – сказал украинский президент.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков псевдореспублик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. "ЛДНР".