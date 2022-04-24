"Наши мысли с мученической Украиной": Вселенский патриарх в Пасху призвал к прекращению войны

Варфоломей призвал к немедленному прекращению войны, подрывающей человеческое достоинство.
Вселенский Патриарх Варфоломей приветствовал христиан восточного обряда с Пасхой и призвал к немедленному прекращению войны.
Об этом говорилось в его проповеди после праздничного богослужения, пишет Укринформ.
"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Попросим Воскресшего Освободителя, что Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается несказанная человеческая трагедия", — сказал Варфоломей.
Вселенский Патриарх призвал к немедленному прекращению войны, которая подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Божией о любви к ближнему.
Напомним, что ранее Вооруженные Силы Украины поздравили украинцев с Пасхой.
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