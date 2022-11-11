"Наши. Наш": Зеленский отреагировал на видео из Херсона, где местные скандировали и приветствовали ВСУ

Глава государства порадовался освобождению Херсона вместе с местными, бойцами ВСУ и всеми украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на видео, которое снял украинский боец в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

На ролике, который снял военный из 28-й механизированной бригады, видно, как сотни людей собрались на улице с флагами у костра, благодарят украинских защитников за освобождение города и скандируют: "ВСУ".

На радость местных отреагировал президент. Он опубликовал это видео на своей странице в соцсети и подписал: "Наши. Наш. Херсон".

Освобожденный Херсон

Сегодня, 11 ноября, жители Херсона празднуют освобождение своего города от российских оккупантов. Люди наслаждаются свободой даже при отсутствии электроснабжения. Прямо посреди улицы разожгли костер и танцуют вокруг него. Украинцы поют песню, ставшую одним из символов противостояния российским оккупантам "Ой у лузі червона калина".

Также местные стоят вдоль трассы и с флагами отмечают возвращение Украины в город. Кроме того, празднование происходило и в центре Херсона.

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