"Наши отношения не были секретом": любимая Сакашвили поделилась новыми подробностями личной жизни

Женщина знакома с родными Саакашвили.
Отношения народного депутата Украины от "Слуги народа", любимой бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили не были тайной для окружающих.
Об этом рассказала сама Елизавета Ясько изданию "ГОРДОН".
"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с остальными членами семьи — дядей Михаила. Мы не раз виделись. Это не было секретом", — сказала Ясько.
Она рассказала, что сейчас, когда Саакашвили находится под арестом в Грузии, они общаются с его матерью Гиули Аласанией.
"С его мамой мы на связи. Мы виделись, когда я сейчас была в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди ... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень трудно ", — отметила Ясько.
Напомним:
- Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови. Личный врач экс-президента Грузии убежден, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в городскую больницу.
- Кроме того В Грузии опубликовали видео с Саакашвили в грузовике со сметаной.
- Также в Сети появилось первое видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому недавно грузинская прокуратура предъявила новое обвинение в незаконном пересечении границы, приветствует своих сторонников из окна камеры в тюрьме города Рустави.