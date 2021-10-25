"Наши отношения не были секретом": любимая Сакашвили поделилась новыми подробностями личной жизни

Женщина знакома с родными Саакашвили.

Отношения народного депутата Украины от "Слуги народа", любимой бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили не были тайной для окружающих.

Об этом рассказала сама Елизавета Ясько изданию "ГОРДОН".

"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с остальными членами семьи — дядей Михаила. Мы не раз виделись. Это не было секретом", — сказала Ясько.



Она рассказала, что сейчас, когда Саакашвили находится под арестом в Грузии, они общаются с его матерью Гиули Аласанией.



"С его мамой мы на связи. Мы виделись, когда я сейчас была в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди ... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень трудно ", — отметила Ясько.



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