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"Наши отношения не были секретом": любимая Сакашвили поделилась новыми подробностями личной жизни

"Наши отношения не были секретом": любимая Сакашвили поделилась новыми подробностями личной жизни

Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Женщина знакома с родными Саакашвили.

Отношения народного депутата Украины от "Слуги народа", любимой бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили не были тайной для окружающих.

Об этом рассказала сама Елизавета Ясько изданию "ГОРДОН".

"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с остальными членами семьи — дядей Михаила. Мы не раз виделись. Это не было секретом", — сказала Ясько.

Она рассказала, что сейчас, когда Саакашвили находится под арестом в Грузии, они общаются с его матерью Гиули Аласанией.

"С его мамой мы на связи. Мы виделись, когда я сейчас была в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди ... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень трудно ", — отметила Ясько.

Напомним:

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