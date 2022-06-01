"Наши по нам же дали": оккупанты жалуются, что их самолеты обстреливают их ракетами из-за отсутствия связи

Российские оккупанты жалуются, что их не меняют, а также, что их обстреливают сами же свои, потому что нет связи.
Поэтому они потеряли технику и едва не потеряли жизнь.
Об этом свидетельствует перехват ГУР Минобороны.
В разговоре с подругой оккупант жалуется, что командование их не меняет, всего по несколько человек в месяц, потому что генерал хочет заработать "героя России".
Также оккупант рассказывает, что новости, которые показывают в России, лживые.
Также мужчина поделился произошедшим недавно случаем: их позиции атаковали с самолетов свои же военные.
"У нас недавно свои же по нам дали. На охоту выехали самолеты. Две минуты не отработали — 2 ракеты прилетают. Мы их не поймали, потому что "Бук" был еще не настроен. Он только настраивался, и сразу две ракеты прилетели. ВВС по рации передает, что они "Бук" взорвали", мы передаем, что у нас "Бук" взорвали". До этого в принципе так же было", — рассказывает оккупант.
Он добавляет, что из 3-х "Буков" у них остался один, из-за отсутствия связи.
Напомним, что россиянки агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. Женщины утверждают мужчин, что судебное преследование им не угрожает, потому что нет законных оснований.
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