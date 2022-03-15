"Переходим в контрнаступление", — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Защитники Украины наносят врагу безумные потери, но среди наших воинов тоже есть потери.

В Украине уже 20 дней идет открытая война. ВСУ и терробороны наносят оккупантам сокрушительные удары, но среди защитников Украины тоже есть потери.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"20 дней устойчивости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление. К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", — написал Залужный.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией – около 1300. Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными СМИ.

Напомним, что российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне.