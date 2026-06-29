Александр Алферов

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В этом году Украина направит поисковую группу в Польшу для поиска мест захоронения украинцев, убитых во время операции Висла и других репрессий.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

По его словам, речь идет о восстановлении памяти украинцев, ставших жертвами коммунистического режима на территории Польши.

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«Речь идет о детях, женщинах, пожилых людях, которых убили польские коммунисты или другие пособия авторитарной власти, которая была в Польше. Все это делается, чтобы имена наших мучеников тоже были восстановлены. Это будет справедливо», — сказал Алферов.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с польской стороной в вопросе поиска и перезахоронения погибших.

«Мы ожидаем продолжения наших рабочих отношений между нашими институтами, между нашими государствами. Для нас наши убитые — это не элемент политики, наши убитые — это наши ангелы, которые за нас сегодня молятся и за нашу победу над Россией. Наше дело тоже их найти и перезахоронить», — добавил глава Украинского института национальной памяти.

Алферов также отметил, что оценки процесса поисковых работ и эксгумации в Украине и Польше нередко отличаются. По его мнению, отдельные заявления польской стороны могут быть манипулятивными из-за выборочного представления информации.

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«Поисковые исследования очень важны для польского государства и польского народа. Мы относимся с глубоким уважением к их чувствам и желанию перезахоронить убитых граждан Речи Посполитой, согласно христианскому церемониалу, согласно традиции», — отметил он.

В то же время руководитель Украинского института национальной памяти признал, что ему досадно из-за недостаточной оценки работы украинской стороны.

«Для меня, как для руководителя Украинского института национальной памяти, может быть неприятным то, что польская сторона не оценивает деятельность нашего института как предоставляющего разрешения на эксгумацию, как того, что предоставляет и тратит украинские бюджетные деньги на наблюдение за этими работами», — сказал Алферов.

В то же время он подчеркнул, что главным остается продолжение совместной работы и достойное чествование погибших.

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«Но для меня тоже главное, чтобы это дело двигалось и чтобы согласно христианской традиции были перезахоронены люди, погибшие в страшном конфликте во время Второй мировой войны. Поэтому мы делаем все для этого», — подытожил Алферов.

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что польский презент ради политических девидендов перешел все «красные линии».

Мы ранее информировали, что громкое и безапелляционное заявление Ярослава Качиньского спровоцировало серьезное напряжение и поставило под угрозу дальнейшее движение Украины к европейскому сообществу.

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