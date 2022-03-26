"Наши военные и разведка готовы к возможным сценариям": Синегубов сообщил о тактике врага

Украинские военные делают все, чтобы россиянам не удалось получить подкрепление со стороны Харьковской области.
Мы видим полную картину, наши военные и разведка готовы к возможным сценариям, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Враг понял, что Харьков ему будет взять очень тяжело. Поэтому он пошел через Волчанск и Изюм, чтобы добраться до линии Луганской и Донецкой областей", — отметил он.
Украинские военные делают все, чтобы россиянам не удалось получить подкрепление со стороны Харьковской области, добавил Синегубов.
Напомним, в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты на своих складах достают технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и направить в Украину. Однако в процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее иногда невозможно.