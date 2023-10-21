Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины – обращение Зеленского

Владимир Зеленский также поблагодарил Джо Байдена за новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины от США.

Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 октября.

"Благодарю каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях, на постах! Авдеевское направление, Марьинка. Бахмутское направление. Купянское, Лиманское направления. Наше Запорожье. Наша Херсонщина. На линии столкновения, и в глубине оккупированной территории наши воины сделали это неделя очень мощная для Украины. И сейчас я хочу поблагодарить всех наших сил обороны и безопасности – абсолютно всех! Каждому подразделению, каждому воину, каждому командиру, которые за эту неделю дали нашему государству нужные боевые результаты", — сказал президент.

Какова главная цель международных переговоров

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Зеленский сообщил, что активная международная работа не прекращается ни на день.

"Сегодня я говорил с президентом Турции Эрдоганом, и это девятый международный разговор за эту неделю. Уже говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, с канцлером Германии. Главное во всех этих переговорах – защитить жизнь и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и другими регионами мира, не дать упустить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас пора для максимально энергичной совместной работы", — отметил он.

О чем говорили с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили и ситуацию в Черноморском регионе, агрессию против Украины, агрессию против глобальной безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке. "И очень важно защитить мирных людей, очень важно не допустить развертывания новых масштабных гуманитарных кризисов, важно действовать вместе, чтобы быстрее всего вернуть полную силу международному праву", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что они активно готовят новую встречу по Формуле мира – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – список участников фактически ежедневно увеличивается.

"Свыше 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече. Готовимся также к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", — сказал Зеленский.

Пакет длительной и надежной поддержки США: что известно

Президент Украины поблагодарил президента США Джо Байдена за очень весомый шаг на этой неделе. Подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины – оборонной, экономической – для нашей защиты людей и свободы.

"Я благодарен за эту инициативу президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы – все свободные народы Европы – ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость", – резюмировал он.

Напомним, президент Джо Байден попросил у Конгресса помощь Украине, противостоящей России. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

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