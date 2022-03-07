"Наши ВСУ знают, как наказать врага": Зеленский рассказал, что враг деморализован и устал

Президент подчеркнул, что вооруженные силы дают врагу активный отпор.
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к народу Украины.
В ноьму он отметил мужество ВСУ и деморализованное состояние оккупантов.
"Наши ВСУ знают, как это делать (наказать врага. – Ред.). Враг уставший, деморализованный. Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было – трусость, согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, это понятно, разрушены панельные многоэтажки, уничтожены обычные авто, ракеты, авиабомбы, грады, минометы против людей. – сказал Зеленский.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.