"Наши ВСУ знают, как наказать врага": Зеленский рассказал, что враг деморализован и устал

"Наши ВСУ знают, как наказать врага": Зеленский рассказал, что враг деморализован и устал

Президент подчеркнул, что вооруженные силы дают врагу активный отпор.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к народу Украины.

В ноьму он отметил мужество ВСУ и деморализованное состояние оккупантов.

"Наши ВСУ знают, как это делать (наказать врага. – Ред.). Враг уставший, деморализованный. Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было – трусость, согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, это понятно, разрушены панельные многоэтажки, уничтожены обычные авто, ракеты, авиабомбы, грады, минометы против людей. – сказал Зеленский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед.

Боевых бронированных машин – 999 ед.,

артиллерийских систем –117 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 23 ед.,

самолетов – 46 ед.,

вертолетов – 68 ед.,

автомобильной техники – 454 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.