Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Наши ВСУ знают, как наказать врага": Зеленский рассказал, что враг деморализован и устал

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Наши ВСУ знают, как наказать врага": Зеленский рассказал, что враг деморализован и устал

president.gov.ua

Президент подчеркнул, что вооруженные силы дают врагу активный отпор.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к народу Украины.

В ноьму он отметил мужество ВСУ и деморализованное состояние оккупантов.

"Наши ВСУ знают, как это делать (наказать врага. – Ред.). Враг уставший, деморализованный. Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было – трусость, согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, это понятно, разрушены панельные многоэтажки, уничтожены обычные авто, ракеты, авиабомбы, грады, минометы против людей. – сказал Зеленский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация