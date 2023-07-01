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"Наши выводы будут очень полезны для НАТО": Зеленский рассказал, как ВСУ после войны будут помогать Альянсу

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Наши выводы будут очень полезны для НАТО": Зеленский рассказал, как ВСУ после войны будут помогать Альянсу

Владимир Зеленский рассказал, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО / Фото: Офис президента Украины

ВСУ до сих пор незаслуженно не является частью армии НАТО, ведь украинские военные уже полтора года противодействуют российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО после присоединения к Альянсу.

Своими прогнозами глава государства поделился с изданием ELMUNDO.

"Наши выводы после войны будут очень полезны для всех партнеров Альянса, например, как защитить города от российских ракет. Никто не имеет нашего опыта. Другой пример: многие страны имеют небольшие армии, но мы, имея нашу большую армию, можем им помочь и развернуть силы на их границах для защиты", – предположил Зеленский.

Президент подчеркнул, что НАТО неполноценна без украинской армии, имеющей большой опыт борьбы с российской угрозой.

"Без Украины НАТО не полноценно. Есть страны, которые не уверены, принадлежат ли они к НАТО, но мы на 100% относимся", — отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил НАТО и премьера Испании, которая с 1 июля председательствует в Совете ЕС, Педро Санчесу за помощь, которую НАТО и ЕС уже предоставили Украине. Зеленский добавил, что благодаря совместным усилиям ВСУ научились ремонтировать западное оружие, разрабатывать беспилотники и даже морские, чтобы защитить украинские побережья.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО направит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже необходимо предпринять решительные шаги по членству в будущем. Украина ожидает гарантии приглашения в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Дата публикации
Просмотры
472
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