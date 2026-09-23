«Наши жизни дороже»: Зеленский прокомментировал упреки Трампа относительно роста цен на дизель

Зеленский о росте стоимости дизеля / © ТСН

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В последние недели со стороны администрации Дональда Трампа звучали упреки в адрес Украины о том, что якобы из-за ударов по российским НПЗ растет мировая стоимость дизельного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Зеленский ответил на обвинения Трампа в росте цен на дизель

Во время двусторонних переговоров в Нью-Йорке Трамп не затрагивал тему стоимости энергоносителей, несмотря на то, что СМИ сообщали, что американский лидер призвал Зеленского прекратить атаковать российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

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Владимир Зеленский позже подтвердил, что Дональд Трамп не выдвигал никаких требований или просьб по односторонней остановке ударов по НПЗ России. Зеленский дал понять, что в случае продолжения российских атак Украина будет наносить зеркальные ответы, в частности, по объектам нефтепереработки и мощностям по изготовлению дизеля.

«Мы не донаторы, особенно в отношении Путина… Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем», — сказал Зеленский.

Во время интервью Зеленский отметил, что Путин воспринимает только язык силы, а безопасность и жизнь граждан Украины значительно важнее стоимости энергоресурсов на рынках. Скачок цен на дизельное топливо он связал с существенными осложнениями судоходства через Ормузский пролив.

До 2026 года Россия удерживала статус одного из ключевых экспортеров дизеля на планете — в прошлом году ее доля в мировом экспорте достигала 11%. Но регулярные атаки со стороны Украины привели к ощутимому падению объемов производства. Сейчас россияне ввели запрет на большую часть экспорта.

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Стремительное удорожание энергоресурсов, прежде всего дизельного топлива, стало одной из центральных тем во время проведения Генеральной ассамблеи ООН.

В США стоимость дизельного топлива обновила очередной рекорд: во вторник средняя цена за галлон подскочила до 6,53 доллара.

Трамп об ударах Украины по российским НПЗ

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп оценил последствия ударов по российским НПЗ и топливным объектам. Он подтвердил, что эти атаки нанесли РФ серьезный ущерб, но в то же время обратил внимание на побочные экономические последствия для рынка топлива.

В частности, Трамп подчеркнул, что удары существенно повлияли на стоимость дизельного топлива, что повлекло его ощутимое удорожание. При этом американский лидер отметил, что стороны еще обсудят этот вопрос, повторно подчеркнув серьезнейший удар по России.

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Визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк предусматривает обсуждение с Дональдом Трампом вопросов безопасности, усиления украинского ПВО и возможного энергетического перемирия.

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