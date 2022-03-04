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"Наших ребят ложат, как мясо колоннами запускают": пленный оккупант пожаловался родителям на массовые потери среди своих (видео)

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"Наших ребят ложат, как мясо колоннами запускают": пленный оккупант пожаловался родителям на массовые потери среди своих (видео)

Парень побеседовал с родителями и рассказал о войне на Украине.

ВСУ задержали еще одного оккупанта. Пленному дали позвонить родителям, он рассказал о потерях среди своих ребят и расплакался.

Видео выложили в Сети.

"Мы здесь по болотам 4 дня бегали, мерзли. Наших пацанов здесь кладут, как мясо колоннами запускают. Здесь города рушатся, дети гибнут., оказывается, хорошие люди", — рассказал плачущий оккупант.

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

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