"Наших ребят ложат, как мясо колоннами запускают": пленный оккупант пожаловался родителям на массовые потери среди своих (видео)

Парень побеседовал с родителями и рассказал о войне на Украине.
ВСУ задержали еще одного оккупанта. Пленному дали позвонить родителям, он рассказал о потерях среди своих ребят и расплакался.
Видео выложили в Сети.
"Мы здесь по болотам 4 дня бегали, мерзли. Наших пацанов здесь кладут, как мясо колоннами запускают. Здесь города рушатся, дети гибнут., оказывается, хорошие люди", — рассказал плачущий оккупант.
В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.
Они ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.