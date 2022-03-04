"Наших ребят ложат, как мясо колоннами запускают": пленный оккупант пожаловался родителям на массовые потери среди своих (видео)

"Наших ребят ложат, как мясо колоннами запускают": пленный оккупант пожаловался родителям на массовые потери среди своих (видео)

Парень побеседовал с родителями и рассказал о войне на Украине.

ВСУ задержали еще одного оккупанта. Пленному дали позвонить родителям, он рассказал о потерях среди своих ребят и расплакался.

Видео выложили в Сети.

"Мы здесь по болотам 4 дня бегали, мерзли. Наших пацанов здесь кладут, как мясо колоннами запускают. Здесь города рушатся, дети гибнут., оказывается, хорошие люди", — рассказал плачущий оккупант.

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян, воюющих против Украины: