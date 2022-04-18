"Наших столько убитых, что я со счета сбился": военные наемники с Кавказа отказываются воевать в Украине

"Наших столько убитых, что я со счета сбился": военные наемники с Кавказа отказываются воевать в Украине

В смс-сообщениях оккупант советует своему товарищу отказаться от участия "в спецоперации".

ВСУ дали такую порку оккупантам, что отбили у них желание воевать в Украине. В частности, военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну

Об этом свидетельствует частная переписка оккупанта из Дагестана.

В смс-сообщениях он советует своему товарищу отказаться от участия в спецоперации, ведь потери – огромные, в том числе и среди кадыровцев.

"Наших столько много здесь полегло, уже со счета сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пишет он своему знакомому.

Он также добавляет, что России наплевать на смерть кавказцев. Оккупант признается, что и сам бы бросил все и поехал домой, но боится, что его упрятут в тюрьму из-за дезертирства, поэтому хочет уберечь хотя бы друга.

"Русаки нас используют, нашими руками делают все. Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себя спокойно", – подчеркивает оккупант.

Напомним, что более 100 российских военных из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались возвращаться на территорию Украины. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.