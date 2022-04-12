"Нашим детям не понадобится": мэр Житомира хочет отменить набор учеников в классы с изучением русского

"Нашим детям не понадобится": мэр Житомира хочет отменить набор учеников в классы с изучением русского

Департамент образования будет решать инициативу.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин предложил с 1 сентября отменить набор учеников в классы с изучением русского языка.

Свою идею мэр озвучил в видеообращении вечером 11 апреля.

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"Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык еще лет 20-30 для наших детей не понадобится", — подчеркнул он.

По словам Сухомлина, вместе с департаментом образования мэрия решит этот вопрос.

Он подчеркнул: "защита" рашистами русскоязычных в Украине" имеет противоположный эффект — люди массово переходят на общение на украинском языке.

Ранее мэр Сухомлин призвал исключить глав белорусских городов из проекта "Соглашение мэров", объединяющего европейские местные муниципалитеты. Кроме того, просит перенаправить средства, запланированные для белорусских подписантов, в поддержку украинских городов-членов соглашения.