Нашла внука без сознания: в Черкассах ребенок упал из кучи кирпича, бабушке вручили подозрение

Нашла внука без сознания: в Черкассах ребенок упал из кучи кирпича, бабушке вручили подозрение

Состояние ребенка тяжелое.

В Черкассах 6-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию: бабушки вручили подозрение из-за оставление ребенка в опасности.

Об этом со сообщила пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Отмечается, что несколько дней назад мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. "При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы. Вероятно, от падения. Кроме того, были царапины на руках и ногах и другие телесные повреждения. Их механизм и локализацию определят после судебно-медицинской экспертизы", — говорится в Общество Версия.

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Мальчиком временно занималась бабушка. По ее словам, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. В органы здравоохранения женщина не обращалась, в самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

За несколько дней она увидела внука в постели без сознания. Только тогда обратилась к медикам.

Бабушки объявили подозрение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители отмечают: женщина видела, что внуку плохо. Впрочем, к медикам не обращалась, а самостоятельно оказывала ему помощь. Таким образом бабушка оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который нуждался, отмечают в полиции.

Как сообщалось, в городе Каховка Херсонской области две собаки вырвались на свободу и начали нападать на детей. Жертвами животных стали несколько детей, и чтобы утолить собак правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение.

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