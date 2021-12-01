Нашли 31 захоронение: в Николаевской области во время строительства гипермаркета раскопали древнее кладбище

Погребения датируются XIX веком.
В г. Баштанка Николаевской области во время строительства гипермаркета обнаружили древнее кладбище, на котором был похоронен 31 человек.
Об этом сообщает Культурное наследие Николаевской области в Facebook.
На месте кладбища работали археологи, обнаружившие останки 31 человека, 13 монет, 5 крестиков, кольцо и бронзовую застежку для одежды. Погребения датируются XIX веком.
"По завершении антропологических исследований найденные останки будут переданы Баштанской городской территориальной громаде для осуществления процедуры захоронения", — говорится в сообщении.
В комментарии "Суспильному" директор Баштанского краеведческого музея Олег Требух рассказал, что на месте, где нашли человеческие останки в последнее время действовал рынок, однако в XIX веке там было кладбище, на котором хоронили первых поселенцев Баштанки.
В ходе раскопок археологи обнаружили 28 могил и останки 31 человека. В части могил было похоронено по два человека.
Археолог Александр Смирнов рассказал, что интересно в этих захоронениях то, что здесь вместе пересеклись два ритуала: христианский и языческий.
"Ритуал христианской традиции: крестики у людей и они, согласно нашим христианским обрядам, головой лежат на запад. Это христианская традиция. Но есть очень интересная языческая традиция. Это выкуп кладбищенской земли. Почти у каждого второго взрослого покойника были монеты, то есть они выкупали "у земли землю. У каждого были деньги на тот кусочек земли, который они заняли", — сказал Александр Смирнов.
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