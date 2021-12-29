Нашли без белья в сарае: на Буковине осудили молодого человека, который изнасиловал и перерезал горло пенсионерке

Нашли без белья в сарае: на Буковине осудили молодого человека, который изнасиловал и перерезал горло пенсионерке

Мертвую женщину с многочисленными травмами обнаружили в сарае без нижнего белья.

В Черновцах приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и жестоко убил 65-летнюю соседку.

Об этом пишет "Молодой Буковинец" со ссылкой на пресслужбу Черновицкого апелляционного суда

Преступление произошло еще в апреле 2008 года. Тогда обидчику было всего 22 года. Он накануне днем приехал в родное село в Сокирянском районе с заработков. После встречи с друзьями и родственниками он в состоянии алкогольного опьянения вечером зашел в дом своей 65-летней соседки, чтобы вступить с ней в половые отношения, но женщина ему в интиме отказала, после этого он ударил ее в лицо из-за чего она упала.

"После изнасилования мужчина перерезал женщине горло ножом и скрылся, а через 3 дня покинул территорию Украины, долгое время избегая уголовной ответственности за совершенное", — говорится в сообщении.

Зарезанную и изнасилованную женщину нашли утром в сарае в полуобнаженном виде, без нижнего белья.

Эксперты установили, что женщина скончалась от сильного кровотечения из-за проникающей резаной раны на шее. Также на ее теле следователи обнаружили множественные телесные повреждения – переломы ребер, синяки и колото-резаные раны.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал мужчину невиновным в инкриминируемых ему преступлениях и оправдал, мотивируя свое решение недоказанностью его вины в совершении насильственных действий в отношении погибшей.

Но коллегия судей Черновицкого апелляционного суда с таким выводом суда первой инстанции не согласилась, считая, что все доказательства свидетельствовали о совершении преступлений именно этим молодым человеком.

Мужчина утверждал, что еще с 14 лет имел с женщиной добровольные половые отношения, и вечером до ее гибели также у них был секс. Впрочем, его словам не нашли подтверждения.

Также суд учел, что между обвиняемым и погибшей была большая разница в возрасте — 43 года, поэтому критически отнесся к таким объяснениям и признал их неправдивыми и предоставленными для того, чтобы ввести суд в заблуждение и избежать наказания.

Так что уже 35-летнему жителю Черновицкой области даже через 13 лет после совершенного не удалось избежать наказания. За это время он даже создал семью. У него есть жена и дети. Но в октябре 2019 его задержали, ведь анализ ДНК подтвердил причастность к давним преступлениям.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, установив обстоятельства дела, исследовав все доказательства и заслушав стороны, признала мужчину виновным по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование, что повлекло за собой особо тяжкие последствия) и по п.10 ч.2 ст.115 КК Украины (преднамеренное противоправное причинение смерти человеку с изнасилованием (преднамеренное убийство).

Теперь за за совершенное мужчина отбудет в тюрьме 15 лет.

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