Нашли без сознания на пляже: в Британии загадочно умерла 14-летняя девушка из Украины

В графстве Девон в Великобритании загадочно умерла 14-летняя девушка из Украины. Ее нашли без сознания на пляже и пытались спасти местные медики.

Об этом сообщает полиция Великобритании.

Детектив-инспектор Бекки Дэйвис рассказала, что сообщение об исчезновении девочки к ним поступило 4 марта. Местная полиция искала подростка, привлекая к этому вертолет и береговую охрану. Девушку нашли без сознания на местном пляже. Ее вертолетом доставили в больницу, однако там ребенок скончался.

В полиции отметили, что сообщили о трагедии ближайших родственников девушки. Потерпевшая была гражданкой Украины. Причины трагедии расследует полиция и ищет свидетелей трагедии.

"Сейчас эта смерть считается невыясненной и продолжается расследование обстоятельств", — добавила инспектор полиции.

Напомним, в Запорожье в ночь на 2 марта российская ракета попала в многоэтажный жилой дом. На месте трагедии погибли 13 человек, среди которых 8-месячный ребенок и его родители.

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