Нашли их в парке: на Тернопольщине две несовершеннолетние девушки отравились алкоголем и попали в реанимацию

Нашли их в парке: на Тернопольщине две несовершеннолетние девушки отравились алкоголем и попали в реанимацию

Девушкам 14 и 16 лет.

В г. Теребовля Тернопольской области две девушки попали в больницу из-за алкогольного отравления. Случай произошел в субботу вечером, 19 февраля.

Как сообщает "Погляд", девушки выпивали на территории Теребовлянского городского парка "Молодежный", пока их не обнаружили родители, которые и вызвали медиков.

"Около 22:00 часов в реанимационное отделение КНП "Теребовлянская городская больница" привезли двух девушек 14 и 16 лет. Медики установили, что девушки находились в состоянии сильного алкогольного отравления", — говорится в сообщении.

Сейчас самочувствие подростков улучшилось, им представили необходимое лечение и отпустили домой, пишет ZAXID.NET. А против родителей двух девушек, которым 14 и 16 лет, в полиции возбудили дело из-за ненадлежащего уходу за несовершеннолетними детьми. Им грозит штраф до 1,7 тыс. грн.

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