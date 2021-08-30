Задушил и бросил на дно колодца: в Кировоградской области нашли убийцу 16-летней девушки

Задушил и бросил на дно колодца: в Кировоградской области нашли убийцу 16-летней девушки

Полиция раскрыла преступление и задержала подозреваемого в расправе.

В Кировоградской области правоохранители установили подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, чье тело нашли на дне колодца.

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Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

По данным полиции, несовершеннолетняя погибла от механической асфиксии.

"Полицейские Кировоградщины выяснили, что именно делала и с кем общалась девушка в свой последний день жизни. Благодаря собранной информации следователи во взаимодействии с работниками уголовного розыска определили, что к совершению хладнокровного убийства может быть причастен 16-летний местный житель, который проживал неподалеку, где нашли тело девушки", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели масштабные обыски и изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности подростка к жестокому убийству. Подозреваемого задержали, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним

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