Задушил и бросил на дно колодца: в Кировоградской области нашли убийцу 16-летней девушки

Полиция раскрыла преступление и задержала подозреваемого в расправе.
В Кировоградской области правоохранители установили подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, чье тело нашли на дне колодца.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
По данным полиции, несовершеннолетняя погибла от механической асфиксии.
"Полицейские Кировоградщины выяснили, что именно делала и с кем общалась девушка в свой последний день жизни. Благодаря собранной информации следователи во взаимодействии с работниками уголовного розыска определили, что к совершению хладнокровного убийства может быть причастен 16-летний местный житель, который проживал неподалеку, где нашли тело девушки", — говорится в сообщении.
Правоохранители провели масштабные обыски и изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности подростка к жестокому убийству. Подозреваемого задержали, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
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