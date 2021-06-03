Нашли мертвой в квартире: вблизи Ивано-Франковска 36-летняя женщина совершила самоубийство

Полиция расследует причины трагедии.

В селе Криховцы, что под Ивано-Франковском, 2 июня при пожаре в квартире нашли тело 36-летней женщины. Правоохранители подозревают, что женщина могла совершить самоубийство.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

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Эксперт-криминалист при осмотре тела установил наличие телесных повреждений, свидетельствующих о том, что женщина могла совершить самоубийство.

Правоохранители пока опрашивают родителей, друзей и родных женщины. Также они устанавливают причины трагедии и причины возгорания в помещении.

Полиция открыла производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

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