Нашли "новый источник" пополнения потерь: в Донецке из больницы "выписывают" больных и отправляют их на передовую

Российские оккупанты "гребут" в войска кривых и косых.
Не гнушаются даже "выписывать" сразу на передовую пациентов больниц ОРДЛО призывного возраста.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", — сообщили в Генштабе.
Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после учений будут использоваться в войне против Украины.
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