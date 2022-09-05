Нашли "новый источник" пополнения потерь: в Донецке из больницы "выписывают" больных и отправляют их на передовую

Не гнушаются даже "выписывать" сразу на передовую пациентов больниц ОРДЛО призывного возраста.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", — сообщили в Генштабе.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после учений будут использоваться в войне против Украины.

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