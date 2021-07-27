Нашли обнаженной и с кляпом во рту, а мужчина скрылся, как в детстве: подробности убийства молодой мамы под Полтавой

Женщина воспитывала двоих детей.

На окраине села Билеченкивка Полтавской области 27-летний мужчина жестоко убил и изнасиловал свою 24-летнюю жену. После расправы убийца спрятался на крыше заброшенной школы.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

В полицию с информацией об исчезновении 24-летней женщины обратились ее родители. Они сообщили, что их дочь загадочно исчезла, когда возвращалась домой. Они самостоятельно искали женщину, но без результатов Правоохранители в 3:00 ночи начали поиски девушки, ее тело они обнаружили утром. Женщина была обнаженной и с тряпкой во рту. Ее жестоко изнасиловали и задушили.

В убийстве правоохранители заподозрили мужа погибшей, который накануне уже насиловал свою жертву. Однако он загадочно исчез. Следователи пообщались с родственниками мужчины. Они рассказали, что в детстве подозреваемый после того, как поступил плохо любил скрываться на крышах заброшенных зданий. Во время поисков его нашли на чердаке недействующей школы.

Злоумышленник признался в содеянном преступлении и сотрудничает со следствием. Известно, что в 24-летней женщины осталось двое детей.

Напомним, под Полтавой избрали меру пресечения 27-летнему мужчине.

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