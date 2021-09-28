"Нашли под мостом": в Кропивницком родители отказались от новорожденного ребенка

"Нашли под мостом": в Кропивницком родители отказались от новорожденного ребенка

Ребенка принесли в родильное парень с девушкой и сообщили, что нашли его.

В Кропивницком от новорожденной девочки отказались родители. Ребенка принесли в родильное.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказала главный врач Кропивницкого роддома Людмила Романив, ребенок родился раньше необходимого срока. Новорожденную девочку в медучреждение принесли парень с девушкой — сказали, что нашли ее под мостом.

"Врачи заподозрили, что это мама ребенка и вызвали полицию. Девушка призналась, что это она родила, но ребенок ей не нужен. Девочка недоношенная, но здоровая. Была переохлажденная. Сейчас находится под наблюдением врачей", — рассказывает врач.

Женщина написала отказ от ребенка. Работники больницы пытались повлиять на решение матери, но положительного результата это не дало.

Медики назвали девочку Анастасией.

В больнице (перинатальный центр по адресу: проспект Университетский 2 \ 5) будут рады любой помощи для новорожденного.

Напомним, что областной детской больницы Ивано-Франковска врачи успешно прооперировали младенца весом 1200 граммов.

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