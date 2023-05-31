Нашли полмиллиона долларов: у Князева обнаружили дополнительные деньги — как он объяснил их появление

Князев утверждает, что это деньги его друзей, которые он хранил у себя.

Экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев нашел объяснение найденным у него 0,5 млн долларов. Он говорит, что эти деньги его друзей, а дома он хранил их временно.

Об этом пишет "Укринформ".

Всеволод Князев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следственных действий у него нашли дополнительные 0,5 млн долларов, которые, по его словам, якобы принадлежат его друзьям, а сам он временно их хранил.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами", – сказал в суде Князев.

Он также добавил, что приставы отобрали у него телефон, поэтому позвонить друзьям он не могу. Сам Князев рассчитывает, что в связи с ним выйдут представители его защиты.

"После этого я ожидаю, что эта семья будет подавать соответствующие процессуальные обращения", – подытожил Князев.

Напомним, что в коррупционной схеме, организованной экс-председателем Верховного суда Всеволодом Князевым и адвокатом Олегом Горецким, был задействован нотариус Кирилл Горбуров. Он с детства дружил с судьей Князевым и был кумом его семьи.

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