Нашли полу голой в бессознательном состоянии: в курортном Бердянске отдыхающая попала в реанимацию

Девушка выпивала в кафе, а после этого не может вспомнить, что с ней произошло.

В Бердянске Запорожской области отдыхающие нашли возле одного из кафе без сознания и полу раздетую девушку. На место вызвали медиков, которые забрали ее в больницу.

Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.

Утром на улице Горького прохожие обнаружили полу голую девушку. Они вызвали медиков.

Бригада скорой не смогла привести в чувство потерпевшую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ее доставили в реанимацию.

По словам потерпевшей, она отдыхала с парнем в кафе и выпивала. Что произошло дальше, не помнит. По предварительной информации, в отношении жительницы Геническа противоправных действий не было, ни к кому она претензий не имеет. Куда делся ее друг — пока неизвестно.

Напомним, что в Бердичеве пьяный водитель посреди ночи не справился с управлением и протаранил магазин на остановке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку