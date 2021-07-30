Нашли полу голой в бессознательном состоянии: в курортном Бердянске отдыхающая попала в реанимацию

Девушка выпивала в кафе, а после этого не может вспомнить, что с ней произошло.
В Бердянске Запорожской области отдыхающие нашли возле одного из кафе без сознания и полу раздетую девушку. На место вызвали медиков, которые забрали ее в больницу.
Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.
Утром на улице Горького прохожие обнаружили полу голую девушку. Они вызвали медиков.
Бригада скорой не смогла привести в чувство потерпевшую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ее доставили в реанимацию.
По словам потерпевшей, она отдыхала с парнем в кафе и выпивала. Что произошло дальше, не помнит. По предварительной информации, в отношении жительницы Геническа противоправных действий не было, ни к кому она претензий не имеет. Куда делся ее друг — пока неизвестно.
Напомним, что в Бердичеве пьяный водитель посреди ночи не справился с управлением и протаранил магазин на остановке.