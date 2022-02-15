Нашли пристегнутым к автомобилю: в Харькове неизвестные на улице похитили предпринимателя

Правоохранители разоблачили группу лиц, похитивших мужчину и удерживавших, выбивая из него вымышленный долг.

В Харькове четверо мужчин напали на харьковчанина у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле. Там требовали у него 1,5 млн гривен вымышленного долга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В Харькове 13 февраля в полицию обратился местный житель, ставший свидетелем похищения человека.

Сведения об указанном событии были внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ.

На месте происшествия полицейские обнаружили пятна крови на снегу и черную перчатку.

Во время отработки территории области в поселке Хорошево на расстоянии примерно 150 метров от автодороги в лесу полицейские обнаружили легковой автомобиль Audi, к ручке правой задней двери которого пластиковой стяжкой был пристегнут мужчина.

Потерпевшим оказался 38-летний харьковский предприниматель. Он рассказал, что вечером 13 февраля у подъезда его дома к нему подошли незнакомые мужчины, ударили в лицо, забрали ключи от машины и насильно посадили в машину.

У авто у него забрали его травматический пистолет и, угрожая им, потребовали 1,5 млн вымышленного долга.

Пытка продолжилась в лесу, у мужчины требовали рассказать, где он хранит деньги.

Далее у потерпевшего отобрали ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и уехали, оставив с мужчиной своего подельника.

Правоохранители освободили пленника и задержали нападавших. Ими оказались жители Харьковской области в возрасте от 26 до 62 лет.

"Действия мужчин также квалифицированы по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления по двум статьям УКУ. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно санкциям статей им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожской области двое мужчин убили знакомого, чтобы завладеть его имуществом. Они застрелили мужчину, тело бросили в выгребную яму, забрали ценные вещи и автомобиль.

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