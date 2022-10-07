"Нашли себе подобных": российские вояки умудрились загадить свинарник больше чем находившиеся там свиньи (видео)

В Херсонской области в освобожденном от оккупантов поселке Любимовка нашли оставленные позиции российских вояк. То, как жили оккупанты, шокировало и местных и военнослужащих ВСУ.

Видео местоположения россиян выложили в телеграмм-канале СБУ.

На кадрах видно, что российские оккупанты разместились в помещении свинофермы, рядом со свиньями. В загонах для скота они обустроили "спальни", а между рядами хлева "столовую". Не обошлось и без стиральных машин – здесь их несколько.

Местных жителей и военнослужащих ВСУ шокировал беспорядок, в котором жили и оставили после себя российские оккупанты. До их прихода у свиней, судя по всему, было чище.

"Нашли себе подобных", — говорит на видео один из мужчин.

Напомним, что в освобожденном Богородичном военного журналиста шокировало то, как жили оккупанты. Они обосновались в местном храме, а за алтарем сделали себе туалет. В самом селе бойцы ВСУ обнаружили тела замученных местных жителей и украинских защитников.

Отметим, что в Луганской области оккупанты готовятся к констрнаступлению ВСУ, минируют объекты инфраструктуры, территории и здания. На фоне заявлений Украины о начале освобождения региона оккупанты все чаще убегают из Луганской области.

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